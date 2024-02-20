新冠疫情期間開業 至今未收支平衡 借40億公帑 中大醫院還款勢再延3年

【本報訊】2021年開業的中大醫院，獲政府借貸40.33億元興建。然而，該院受新冠疫情影響，無法如期在去年3月償還首期逾6億元貸款，去年亦獲政府批准順延兩年還款。政府去年2月提出順延5年還款，同月底修訂至「2+3」方案，要求該院提供公共醫療服務。中大醫院行政總裁馮康指，該院預料明年可收支平衡，惟暫仍無力還款，需按計劃順延多3年。

提供公共醫療 抵銷「利息」 中大醫院無法如期償還首期貸款，醫衞局回覆傳媒查詢時指正檢視該院營運狀況，將適時向立法會衞生事務委員會作出年度匯報，並視乎實際情況安排向財委會尋求批准順延餘下3年貸款。馮康則稱，本港過去一年醫療復常速度快，該院最新財務狀況樂觀，與去年向立法會交代的推算相若，惟不方便透露具體數字。

馮指，該院現時主要客源來自本地，通關後多了內地客，但為數不多。「2+3」方案要求該院提供公共醫療服務，以抵銷延長還款期間的應繳利息。他稱現時撥出的16張住院病床使用率高，接收新界東和九龍東聯網病人，亦提供專科門診、日間手術和放射診斷，另擬今年底增撥更多病床，強調並非「還債、欠債」概念，指出向醫管局「填服務」反能促進公私營協作，加強該院為公私營體系搭橋的角色。

該院去年推算2025年起6月將達收支平衡，料現金結餘2.89億元。若屆時開始還款將會轉盈為虧，結餘將跌至負3.4億元。