急症室倘分級收費 勢添爭拗不切實際

加價恐私院跟風 失疏導作用 港府正研究調整公立醫院急症室收費，並考慮與私營服務收費的差距，期望達至分流病人效果。不過，醫院管理局港島東醫院聯網前總監陸志聰擔心，一旦公營醫療服務收費調升，私營醫療收費亦可能上調，未必有經濟誘因促使市民轉到私家診所求醫。他又指，當局若增加收費或分級收費，執行細節必須考慮清楚，避免出現爭拗，而劃一收費則可減少摩擦。

籲公私協作 合理價格分流 陸志聰昨日在電台節目表示，急症室的次緊急和非緊急病人中，有10%以上有需要入院，不希望因加價令他們延誤治療。他又指公立醫院急症室每年有約160至180萬人次病人求診，當中有20%到40%病人是領取福利援助，故即使急症室收費加至300元，每年只是多收1、2億元，對庫房收入無大幫助。

陸續指，增加收費的水平，要視乎當局的目的，相信出發點是要讓市民更恰當使用急症室資源，而不是要解決財政壓力，如決定增加收費或分級收費，必須考慮清楚執行細節，例如屆時會否出現爭拗等。

他認同劃一收費可以減少摩擦，另建議政府應考慮透過公私營合作或先導計劃，讓較大型的私家醫院或醫療集團，以合理價錢承接公立醫院一些已等候很久並已分流的病人。

社區組織協會幹事連瑋翹在同一個電台節目亦表示，透過收費管理急症室需求的作用不大，目前醫管局普通科門診的診金為50元，較急症室的180元低，但仍有大量病人前往急症室，主要是因為普通科門診名額不足，難以預約，相反促請當局應增加門診名額。

促增門診額 推廣家庭醫生 連建議，政府最好在基層醫療方面有公私營合作，例如提供家庭醫生，研究便利病人先找家庭醫生診治的措施，讓患病市民可以選擇向家庭醫生求診，而不是「下下都去急症室求診」，若病人去到急症室才分流，並非最理想；並同時加強普通科門診服務。

連指，公營醫療是安全網，並非以收回成本為目標，擔心若要逐項收費，會影響基層市民的安全感。對於有人建議急症室收費按通脹加價3%，他認為水平尚可接受，但要為真正有需要而無法負擔的病人，提供豁免收費機制，簡化申請手續。