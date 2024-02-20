深圳「全口重建」 蛀牙男子變面癱

【本報訊】內地牙科服務收費比香港便宜，但服務質素較參差，過去發生過多宗港人北上「整牙」的醫療事故或爭拗，甚至有人於內地牙科診所接受「全口重建」療程後出現咬合問題，面頰肌肉緊張及疼痛，甚至面癱。

進食說話 面頰下顎痛不欲生 港人李先生早年因蛀牙到深圳一間連鎖牙醫診所求醫，被游說接受「全口重建」療程，之後被削細牙齒及套上樹脂牙套，但最終出現問題。他後來到香港私家牙醫及公立醫院急症室求診，診斷為顎骨錯亂、面頰頜骨移位。惟大部分本港醫生不願意為他「執手尾」，部分醫生稱情況太複雜，有醫生建議他回到深圳處理。

李先生之後回到深圳診所拆牙套，其牙齒外形早已被削細。他服用止痛藥仍未見效，情緒大受困擾，更一度出現自殺念頭，「生存多一日已經嫌多。」他稱，當時在內地做「全口重建」療程花費7萬元人民幣，回港治療又用了近6萬港元，拆除牙套後疼痛減緩，但進食及說話後須忍受兩邊面頰至下顎痛楚，其後因情緒問題又需接受精神治療，身心都受苦。

涉事的牙科診所向李先生稱事件屬不幸，他的神經、肌肉及關節於新牙位不協調是常見併發症，僅願意退回其已經繳付的7萬元人民幣及回港治療花費的5萬多港元，並向他發短訊，指他一旦向媒體發布不實訊息，將循法律追討。