北上求診風潮 港牙醫生意跌三成

【本報訊】醫療券大灣區試點計劃擴大適用範圍，新增兩間牙科醫療機構，有不少港人在通關後已有北上睇牙的習慣，香港牙醫學會會長陳超余指生意本來已較以往下跌兩至三成，而長者醫療券可在內地睇牙，他預料本港的牙醫業界會再受到一輪短期的衝擊，生意再減少一至兩成。他又指，除了港人北上睇牙外，亦流失了一批居於內地但來港睇牙的客戶。不過，陳超余相信本港的求診習慣是重質素多於價錢，而牙醫水準及質素都較高，相信在熱潮過後，尤其是剝牙等較大型的治療，消費者都會尋高水準的服務。

內地醫院洗牙補牙 港價格一半 他續指，本港有一個有效的監管制度，令香港牙醫的服務維持優質水平，如日後港人在內地睇牙後出現意外，或有其他問題，都應要有一個投訴機制作處理，亦應該對外公布選擇兩間牙科醫療機構的準則，提高透明度，讓消費者自行選擇。

深圳愛康健口腔醫院是其中一間新增的牙科醫療機構，該院策略及投資總監陳永基指現時醫院每月平均有一萬名港人接受口腔護理服務，佔總體顧客約一半，主要是因為地理位置方便，加上本港的牙科服務供不應求。而目前仍難以估計，可使用長者醫療券會令多少長者轉到旗下醫院就診，相信價錢、醫療質素、地理位置等會是考慮因素。陳又指，醫院的服務定價主要參考內地公立醫院的收費水平，一般洗牙及補牙收費，約為香港的半價。而日後長者到醫院接受牙科服務，醫療券只是多一個付款方式，定價不會改變。