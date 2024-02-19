催谷經濟亂出招 愈搞愈殘屢觸礁

香港經濟在疫後並無如預期那樣強勁復甦，反而愈做愈沉，樓市股市皆表現欠佳，零售消費市道疲弱，就連內地旅客也沒有踴躍捧場。在百業蕭條、民生維艱之際，港府終於承認疫後經濟復甦乏力，但依然沒有救市招數，一味吹噓所謂的盛事經濟敷衍了事。香港指望這班官僚振興市道，簡直同緣木求魚沒有分別。

所謂的盛事經濟，可謂出師不利，頭頭碰着黑。首先是球王美斯訪港，由萬眾期待變成全城火滾，連內地官媒都忍不住開腔批評，主辦方與球隊才溫溫吞吞地交代，「半價回水」怎麼安排至今仍未有定案。港府高規格接待球王，最後淪為「水魚」，盛事之都堪稱蒙羞。

接着又引入所謂的巨型紅心裝置，惟整個裝置毫無特別，被內地旅客直指「就是氣球而已」，日前更因為天氣關係而收起紅心，令人掃興。是次活動，為首個由文化藝術盛事基金贊助的活動，涉款高達780萬元，究竟「盛」在哪裏，以甚麼準則審批，能帶動多少經濟效益，統統付之闕如。公帑用得不明不白，港府做冤大頭也就罷了，最慘是納稅人的血汗錢付諸東流。

實際上，中港全面通關已經一年，可惜對經濟的刺激輕微，連新春也無法讓市道呈現小陽春，零售飲食業界叫苦連天。反而港人北上消費愈加熾熱，肥水流向別人田。最不堪的是，樓市跌勢持續，跌無止境，股市同樣疲不能興。港股市值大縮水，連印度都爬過香港頭，難怪過去的「大好友」、投行前高層都撰文直斥「香港玩完」。

港官一味喊冤，聲稱玩完論沒有根據，但又提不出救市良方，只知諉過外圍因素，不是說利息高企，就是賴地緣政治緊張，總之千錯萬錯，港府肯定沒錯。

誠然，外圍因素的確存在，尤其內地經濟不明朗，中美角力又愈演愈烈，香港作為外向型經濟體，自是無法獨善其身。問題是，既然知道外圍因素難以避免，執政者是否應該加倍努力做好分內事？社會要求港府為樓市全面撤辣，股票印花稅亦應再下調甚至取消，但官員有聽得入耳嗎？

單是樓市全面撤辣，有識之士苦口婆心規勸，本報也不厭其煩痛陳利害，但港府依然無動於衷，甚至大講風涼話，不是說樓市正在有序調整，就是說仍有大把人未能置業，完全無視樓市低迷，影響的不僅僅是有樓一族，還會影響商界投資意欲，整個市道只會一損俱損。一旦負資產繼續大量湧現，悲觀情緒氾濫成災，再加上股市動盪，國際大鱷乘機渾水摸魚，香港毫無抵抗能力，想不玩完也難。

說到底，港產官僚只知望天打卦，回歸以來皆慣性倚賴「阿爺打救」，根本沒有能力獨立做事，遑論打逆境波。如今經濟逆轉，官僚隨即倒瀉籮蟹，不知如何是好。為了交差，只好推出毫不盛大的盛事濫竽充數，口頭說盡好話，其實全屬虛話，只求蒙混過關。在內憂外患夾擊下，香港競爭力跌跌不休，經濟怎麼可能有起色？市民幸福感從何談起？