笑看天下：烏軍彈盡 可謂玩完

俄烏戰事去到呢一刻，俄羅斯愈打氣勢愈盛。冇計，烏克蘭戲子總統澤連斯基求援處處碰壁，美國國會遲遲未通過新一輪援烏法案，急如熱鍋上螞蟻嘅戲子總統轉而尋求歐洲援助，佢日前先後與德國和法國簽署長達10年嘅雙邊防衞協議，根據協議，德、法今年會分別向烏克蘭提供總值71億歐元和30億歐元嘅軍援。

之不過遠水救不了近火，俄羅斯還不趁你病攞你命！戲子總統陣前易帥一周後，新任武裝部隊總司令西爾斯基日前以避免陷入俄軍包圍為由，下令守軍撤出頓涅茨克州戰略城市阿夫迪夫卡。阿夫迪夫卡係通往俄軍佔領嘅頓涅茨克重要門戶，兩軍經過數月激戰，如今烏軍宣布全面撤退，意味烏克蘭大勢已去！

阿夫迪夫卡乃工業城鎮，以規模龐大嘅焦化廠聞名，然而，經過連月戰火摧殘，人口從戰前3萬多人大減至如今約900多人。俄軍奪取阿夫迪夫卡意義重大，將令俄方完全控制頓涅茨克周邊地區，予俄軍建立後勤走廊，為前線大片地區提供補給。

西爾斯基上任總司令不久，面臨如此重創，為面子只好表示：基於當前作戰形勢，為免部隊遭俄軍包圍，並保護士兵性命，決定撤出阿夫迪夫卡，轉往更有利嘅戰線防禦。事實係烏軍兵力及炮火均遠遜俄軍，當地軍官曾向英媒吐苦水，指佢哋感到沮喪，目前只有兩枚炮彈，但冇裝進炸藥！若屬實，烏軍至此，可謂彈盡！歐洲各國即使口頭予以援助，一來鞭長莫及，二來口惠而實不至，靠人始終不踏實。加上戲子總統領導無方，把軍方和民眾信任嘅扎盧日內撤換，換上較少人認識及信任嘅西爾斯基，陣前臨急易帥，軍心不穩可以預料。如今一子錯滿盤皆落索，烏軍可謂「玩完」！