強詞有理：香港玩完？

長期以來，香港一直是海外資金尤其是西方資金進入中國內地的橋頭堡，因此成為國際金融中心，排名僅次於紐約和倫敦，可謂要風得風、要雨得雨。但隨着時代的轉變，在美國加緊遏制中國的形勢下，香港這個曾經的西方寵兒漸漸失去昔日風采，金融中心地位面臨嚴峻考驗。有網民形容為「國際金融中心遺址」，連被視為中國大好友的美國著名經濟學家羅奇也認為香港已經「玩完」。

香港真的玩完了嗎？未必。早在回歸前，西方媒體就斷言「香港已死」，結果被重重打臉，這次又如何，只能留待時間證明。若是單從股市的表現來看，香港情況確實不妙，日本股市距離歷史高位僅一步之遙，連台灣和印度股市也氣勢如虹，唯獨香港股市一直在反覆尋底。但真實情況是，香港股市攙雜了太多其他因素，甚至已淪為政治市，根本不能反映經濟實況。所以，從股市低迷就斷定香港玩完，未免以偏概全。

時代在改變，香港當然也要改變。過去香港金融市場基本上由西方資本主導，近年已逐漸改由中國資本主導，再也不能以過去的眼光看問題。正如有人指出，「國際」二字必須重新定義，香港服務對象再也不是局限於西方，而是背靠祖國面向全球，並以非西方經濟體系包括中東、東盟以及「一帶一路」相關國家的經貿聯繫為基礎。中國畢竟是全球第二大經濟體和第一大市場，而香港則擁有本身獨特的優勢，只要繼續發揮中國對外窗口和橋樑的作用，對前景就不必過於悲觀。

無可否認，內地疫後經濟復甦步伐不如預期，加上房地產泡沫和地方債問題需時化解，導致資本市場持續受壓，香港難免受到影響。但中國整體經濟仍在穩定發展，對外開放的格局也沒有改變，晶片等關鍵領域更已取得重大突破，香港近水樓台，未來大有可為。尤其是推動人民幣國際化方面，香港可以擔當更加積極、更加重要的角色。過去常說「祖國好、香港好」，並不單純是政治口號，現實就是如此，兩地經濟金融緊密相連，內地繼續穩步發展，香港就不會差到哪裏去。

當然，羅奇有些觀點也不是全無道理。正所謂，有則改之，無則加勉。不管是善意的提醒，還是惡意的批評，都是一種動力。關鍵在於港府必須有所作為，不能墨守成規，更不能躺平。