坦言集：世局趨勢

表面看，全球的戰火動亂正趨於平息，或正集中於兩大熱點去。一方面，兩大熱點成了大國衝突的重心，大國集中資源於這兩處，無力兼顧其他地方，也沒有圍魏救趙的可能性。另一方面，大國之爭趨於劇烈，國際上開始拉幫結派，擴大對抗的力量。其餘各國避免捲入漩渦，關門封戶地減少牽連。後者，個別國家因地方上的長年矛盾，不免爆發衝突，但大國必然制止，如亞美尼亞與阿塞拜疆、科索沃與塞爾維亞等。

而在這兩大熱點（烏克蘭和巴勒斯坦），戰爭亦似難以打下去。美國、俄羅斯兩大國在戰場上是勢均力敵，烏克蘭戰爭打不垮俄羅斯，倒是使歐盟出現經濟和政治危機。美國財絀，要讓歐盟接替對俄，反帶來歐俄和談機會。俄羅斯是在既有條件下願意和談，歐盟則在內部政治經濟壓力下已呈敗勢，只等待美國總統選舉與歐盟的選舉轉變，借機撤退，也借機與俄和議。這顯然是大勢已定。烏克蘭總統澤連斯基的奔走求援，更多的是為他的政治集團尋求戰後的出路，把歐美捐烏資金吞併，作海外寓公。

以巴之戰非拜登政府的主意，但以色列猶太勢力已騎劫美國政經權力，內塔尼亞胡右翼政權之敢於加快推行新殖民政策，在哈馬斯突襲後迅即採取激烈的種族滅絕行動，應是與在美的猶太勢力取得協議，甚或是後者推動，以抗衡伊朗與沙特阿拉伯的和解。

拜登推動的外交戰略──用建交來聯結以色列與阿拉伯國家的關係，卻要放棄阿拉伯國家不能容忍的新殖民政策。由於猶太勢力在美的控制，拜登的外交解決政策為以色列加薩行動破壞後，亦不得不出兵救援以色列。即使加薩的種族清洗引來全球譴責，拜登不得不要求以色列暫停戰爭，照顧平民的安全。但仍不停地供應軍火、護航紅海，以保證以軍可繼續作戰。這樣的矛盾行為，實際反映美國政權受猶太勢力騎劫的程度。

問題是，美國能否堅持下去支持以色列的種族清洗呢？關鍵是以色列能否堅持而能把加薩清洗。若哈馬斯抗阻成功，伊朗屬下的地方武裝援救，以巴之戰曠日持久，美國隨後的總統選舉便會決定大局。若特朗普上台，則會撤軍。若拜登連任，亦會重複阿富汗例子的撤軍。無論選舉結果怎樣，美軍撤退，以色列的種族清洗必然失敗，也必被懲罰。