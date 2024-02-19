兩洋漢拖篋扮遊人 賓館檢值逾億毒品

油麻地打游擊販運可卡因 兩名美洲漢被販毒集團招攬，以旅客身份來港販毒，將油麻地一賓館房間闢作毒品儲存倉庫，企圖瞞天過海進行販毒活動。執法部門經追查後於上周五執行掃毒行動，拘捕兩名分別為多明尼加及哥倫比亞籍男子，檢獲132公斤懷疑可卡因，市值約1.2億元，這是今年截獲的最大宗可卡因毒品案件。兩名被捕毒販已被起訴「販運危險藥物」罪名，案件今日於九龍城裁判法院提堂。

執法部門早前經深入調查及情報分析後，鎖定一個跨國販毒集團，懷疑有人招攬外籍人士來港販毒，並協助管理毒品儲存倉庫。人員經過追查後摸清毒倉位置，於上周五下午展開打擊毒品行動，掩至油麻地一大廈調查，在大堂截查一名47歲多明尼加籍男子，當場於其手持的行李篋內，搜出15磚共重約15公斤的懷疑可卡因毒品。

其後人員把該名男子押返大廈樓上由他租住的一賓館房間搜查，在房間中的多個行李篋內，再起出109磚懷疑可卡因、以及兩磚已碎開的懷疑可卡因，該些毒品共重約117公斤，同時於房間內拘捕另一名44歲哥倫比亞籍男子。行動共檢獲約132公斤懷疑可卡因，總市值約1.2億元。該兩名被捕男毒販將被暫控各一項「販運危險藥物」罪，案件於今日上午在九龍城裁判法院提堂。

簽證可留港3個月 執法部門指，兩名被捕男毒販相信於今年1月份持西班牙護照經倫敦轉機抵港，其旅客簽證可於本地逗留3個月，相信販毒集團利用旅客身份短暫停留，以打游擊方式販運毒品令追查難度增加。集團又以油麻地鬧市人多、外國旅客聚集的特點，企圖掩飾以行李篋販毒。初步相信案中的毒品由南美洲入境，行動成功扣查大部分毒品，其他毒品流向則有待追查。

根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如販運危險藥物（指向他人出售或供應危險藥物），一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。