廚餘釀造天然酵素 堆肥種菜轉廢為寶

餐飲集團初創公司 農莊聯手打造 垃圾徵費逼近，產生大量廚餘的餐飲業頻撲減廢出路，有本地餐飲集團與初創公司及元朗農莊合作，將餐前廚餘釀造天然酵素堆肥種菜「轉廢為寶」，期望毋須使用人工肥料、農藥等。集團預計今年能回收30公噸廚餘以產出20公噸蔬果，在70間旗下餐廳入饌，又說該些蔬果爽脆清甜，早前已深得客人青睞，但坦言計劃仍在發展，所減的廚餘佔比並不多，要全面減廢仍需與港府跨部門「多方面」合作。

在元朗鴻日農莊入口處，擺放了白色一桶桶的餐前廚餘，內裏分別裝滿豆腐渣、杧果皮等。在翠綠的田園或溫室前的空地，有近百個藍桶在烈日當空下釀製天然酵素，其中以釀製三文魚骨酵素的桶一打開，便傳出陣陣「酸餿」發酵味，桶面浮着偏橙紅色的環境細菌凝固物，數十隻蒼蠅聞味飛近。另一桶以杧果皮及豆渣所釀的酵素則傳出較清香果味。

種車厘茄青瓜等蔬果 農莊主理人黃展明介紹，他們會將7款廚餘混合環境中抽取的細菌，加入水分釀製酵素肥料，期間只需在日照下提供足夠溫度，毋須額外能源。他分享，廚餘含有豐富營養素及礦物質，例如蕉皮含鉀，因此製成的天然肥料能取代傳統化肥種菜，並沒有使用農藥等。

現時農莊主要7萬平方呎農地因應氣候種植車厘茄、沙律菜、青瓜等逾10種「再生蔬果」，其中沙律菜乍看與一般的無異，均十分翠綠，亦未見有大量蟲蛀等瑕疵，車厘茄則分4種顏色。餐飲集團則會回購這些新鮮蔬果，在旗下70間餐廳因應蔬果種類而推出沙律、湯品等菜式。集團預計今年在供應30公噸的餐前廚餘下，農莊能生產20公噸農產品入饌。

再生沙律菜「吃到原味」 美心集團m.a.x.concepts及COVA業務總監謝慧儀引述客人指，再生沙律菜及車厘茄較爽脆清新及甜美，「吃到蔬菜的原味」，遠勝外國進口沙律菜，亦時常見到客人與菜式打卡。她又笑言，沙律改用再生蔬菜後售價不變，但銷售增長15%。該集團供應鏈總監區晉禮則解釋，再生蔬果在節省空運等費用下，整體成本與過往相若。而餐前廚餘減少，未來更能節省垃圾徵費，轉廢為寶，同時能建立本地食材供應鏈，應對國際糧食危機。

不過，區晉禮坦言，計劃的規模仍然有限，所回收的廚餘量佔整體比例不多，只能作減廢其中一個方案，要解決廚餘及廢物問題，難以完全依賴農莊，仍需要嘗試其他方案，與港府跨部門合作減廢。