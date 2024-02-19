追撼前車撞到飛起 騎警狼狽倒地

撞私家車

【本報訊】被市民譏為「道路炸彈」的警察車輛又生意外！一輛警察電單車，昨晨在油麻地撼撞一輛私家車車尾，駕車警員手部受傷送院。有「車Cam」拍下意外一刻，片中見到駕車警員懷疑無留意路面情況，前方私家車在燈位前停下後仍未有煞車而引發車禍。警員更拋離電單車，失平衡向前一仆一碌倒地，最後亦能自行爬起身，這是本月第4宗警車意外。

昨日中午12時許，一輛警察電單車與一輛私家車，沿油麻地佐敦道往加士居道方向行駛，至近志和街一燈位前，前方私家車疑因應交通燈號停車，惟尾隨電單車的警員懷疑收掣不及，直撼私家車車尾。警員人仰車翻，左手受傷送院治療，姓趙（36歲）私家車男司機無恙。

疑紅燈下未及煞掣減速 有「車Cam」拍下意外一刻，顯示當時私家車沿左線行駛，車速不太快，警察電單車則緊隨其後。兩車駛至有行人輔助線的燈位時，私家車疑因應紅燈停下，惟駕駛電單車的警員似乎完全無煞掣及減速，導致電單車撼及私家車左車尾，繼而向左邊翻側，駕車警員被拋前致一仆一碌倒地。事後警員徐徐起身，將電單車扶正待同袍到場支援處理。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。包括上述事件，本月已發生4宗涉及警車意外，2月7日早上10時許，一輛警車在元朗宏達路近朗屏邨賀屏樓對出一燈位，疑收掣不及撞向一輛中型貨車的尾板。

另外，2月4日中午時分，一輛警察電單車沿東區走廊往銅鑼灣方向行駛，至鰂魚涌公園對開，與一輛掛有「P牌」的私家車相撞，涉事交通警員腳傷送院治理。此外，2月1日凌晨4時許，一輛警車沿薄扶林道往香港仔方向行駛，當駛至近聖安多尼教堂對開懷疑因天雨路滑失控，剷上路中分隔石壆，撞毀一支交通燈柱及一個指示牌，車頭嚴重損毀。

向前仆倒 五體投地