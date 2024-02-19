中大觀察纖維母細胞聚集 揭原花青素C1可抗癌

【本報訊】癌症病理及治療一向是醫學界的重點研究領域之一，有本地大學識別出4種與癌症相關的纖維母細胞分子聚集，並發現原花青素C1（PCC1）可降低部分腫瘤活性，將有助進一步了解癌症進展，並改良治療方案。研究結果已於國際期刊《Clinical and Translational Medicine》發表。

有效降低腫瘤活性 香港中文大學醫學院研究團隊利用單細胞測序技術，全面研究12種實體腫瘤的轉錄組圖譜，在多種實體腫瘤類型中，觀察到4種纖維母細胞的分子聚集，分別是「先驅纖維母細胞」（proCAF）、「炎症性纖維母細胞」（iCAF）、「肌纖維母細胞」（myCAF）及「基質產生肌纖維母細胞」（matCAF）。團隊指，研究一大重要發現是識別出matCAF亞型，該亞型與多種實體癌症類型，包括乳癌和胃癌較差的疾病預後相關，而原花青素C1（PCC1）可抑制matCAF，降低腫瘤活性，或可成為抗癌治療新策略。

團隊解釋，纖維母細胞是腫瘤微環境中重要的組成部分，具有促進或抑制腫瘤生長的雙重作用，研究深入揭示纖維母細胞影響癌症進展的機制，或會因此改變癌症的治療策略，未來有助開發更具針對性和更有效的治療方案。