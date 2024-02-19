高才通24萬申請 已批14萬宗

【本報訊】港府去年推出「高端人才通行證計劃」搶人才。有官員昨日出席活動時表示，至今已經收到超過24萬宗申請，批出14萬宗；而非中國籍的香港居民和香港註冊公司的外國人員可以申請「一簽多行」簽證到內地發展，簽證推出3個多月以來，批出約1.1萬宗申請。港府計劃在5月舉辦「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」。

粵港合作 推動380科研項目 港府自2024/25學年起提升資助專上院校非本地學生限額到40%，更多內地以至全球學生可到香港升學。粵港兩地在2004年推出粵港科技合作資助計劃，推動科技成果轉化落地，多年來已經支持380個項目，撥款超過10億元。

另外，廣東省為支持香港的大學和科研機構進行研發或建立實驗室，至今已經批出4.5億元人民幣（約4.9億港元）的資金過境。

河套深港科技創新合作區方面，官員指香港園區第一期規劃已經初步完成，涵蓋生命健康科技、產學研等片區，並提供人才住宿、商業和相關附屬設施。香港園區的首3座大樓將由今年年底陸續落成，期望可以吸引更多國際頂尖科技人才匯聚。