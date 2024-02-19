中環巨心 首3日吸逾20萬人打卡

「Chubby Hearts Hong Kong」受遊客及市民歡迎，首3日總參觀人次超過20萬。

【本報訊】獲盛事基金資助780萬元，由今年情人節（14日）起於中環皇后像廣場展示的巨型紅心設計藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」，首3日總參觀人次超過20萬，統計所得遊客人數比例佔20%以上。前日就因強風關係，12米直徑巨型紅心需暫時收起，改為展出兩個3米直徑紅心，而昨日3米直徑的「迷你」紅心也會在不同地點展出，讓市民觀賞及合照。

「迷你」紅心昨山頂飄浮 由香港設計中心策展的「Chubby Hearts Hong Kong」展出期直至2月24日，根據嘉柏市場策略研究有限公司（CAP Strategic Research Limited）統計，項目首3日參觀總人次超過20萬，其中遊客人數比例保持佔兩成以上。而前日原定於中環皇后像廣場花園展出的12米直徑紅心因強風需暫時收起，改為首次展出兩個3米直徑紅心，展出時間為下午2時至晚上9時。

昨日，直徑約3米飄浮紅心亦會在本港不同的地標展出，分別在山頂道花園及山頂廣場（3樓觀景台）展出，前者展出時間由上午10時至下午6時，而山頂廣場紅心的展出時間則由下午2時至下午6時，市民可以到山頂觀賞及與之合照留影。