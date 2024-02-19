發展局招127非本地畢業生 補建造業空缺

【本報訊】建造業議會統計顯示，業內現時短缺約4,000名專業人員，包括工程師、建築師和測量師，預測在未來數年會增至約6,000名。發展局局長甯漢豪昨日在網誌表示，該局今年初及去年第二季起，分別到訪英國及內地大學舉辦招聘活動，至今超過40間企業參與，127位非本地畢業生成功獲聘，並已到港工作。

參與招聘活動企業之一、其士國際集團主席兼董事總經理郭海生表示，其集團聘請專業畢業生一直存在困難，去年透過計劃成功聘請了13位畢業生，其中一位經計劃聘請的助理工程師更令他留下深刻印象，因為她的工作表現、態度及成果，均令部門主管非常滿意。

內地生稱港具發展機遇 該名助理工程師柯玲祝，是廣州大學土木工程學院市政工程專業的碩士畢業生，現時在上述集團的建築信息模擬（BIM）部門工作。她認為，香港的優勢是建築工程領域有大量發展機會，有機會學以致用，發揮專業技能和發展事業，期望未來可以不斷累積經驗，考獲專業資格，提升工作水平。

另一參與企業、賓尼斯工程顧問公司項目董事劉威亦指出，由於本地有關工程學系畢業生供不應求，要聯繫內地知名大學亦相當困難，故內地大學和學生對香港建築工程企業了解有限，自己舉辦招聘活動的認受性及學生反應都不太理想，令公司因應業務發展而擴展和增聘人手時遇上「樽頸」，認為計劃認受性高，更容易吸引人才應徵。