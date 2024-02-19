專員：未來10年為一帶一路黃金期

【本報訊】「一帶一路」提出逾10年，專員何力治指隨沿線國家基建落成，降低跨國及跨省的貿易門檻，釋放經濟潛力，在未來10年將會是黃金期，是「小而美項目」，相信香港企業，不論是中小企抑或大型企業都能發掘到很多商機。至於過去每年平均只得10多間公司來港設總部，何相信數字會持續上升。

何力治受訪時指，全球面對地緣挑戰，沿線國家意識到國際合作才是唯一出路，因此對合作的欲望大。他指過去5年香港與一帶一路沿線國家的貿易總額每年增長7%，來港開設區域總部的數量每年增長15%。

何又表示沿線國家對香港感興趣，以香港作為跳板進入內地市場，相信未來會有更多標誌性項目及企業來港。

指港3範疇具優勢 他又相信綠色發展、生物科技及數字經濟，這3個範疇港企會有優勢，認為現時一般的計劃支援都很多，提到過去數年愈來愈多企業申請到一帶一路沿線國家，覆蓋約15至30%，受惠的企業是幾千間至萬間，認為可以再作推廣，而今年9月將首設「一帶一路」節，涵蓋文化、飲食等，期望可令雙方民心相通。