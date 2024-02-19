一帶一路獎學金 迄惠及39國430學生

【本報訊】港府設立「一帶一路」獎學金資助沿線國家傑出學生來港升學，當局於2024至25學年將名額增加至150個。教育局副局長施俊輝指獎學金推出以來，共有39個國家逾430名學生獲獎，最受歡迎的學科是商業與管理、工程、科技、純理科。他稱，評選委員會從學術表現、領導才能及溝通技巧、對院校和社會的貢獻、對本港社會的承擔等4方面挑選獎學金得主。他又指，提早在專上教育階段吸引不同地方的境外學生到香港升學，相信他們畢業後會有較大機會選擇留港生活、工作和定居，這對於吸引不同地方人才很有幫助。

金融中心地位獲青睞 來自馬來西亞的謝昕妍在香港大學修讀量化金融。她指選擇到香港升學，獎學金固然是誘因，但最吸引她的是香港國際金融中心的地位，提到去年暑假在港實習期間，體會到香港的金融機構比想像中多，而且很多外國公司都在香港設立總部，代表很多就業機會。她又預計畢業後會留港發展事業。

來自土耳其的Aybala Nisa Kesici現時是港大分子生物及生物科技三年級生，日後有意在學術界發展，將來當上大學教授。她指在香港認識了不同地方的朋友，培養國際思維，可從不同人身上了解到不同觀點。她又留意到很多有意思的研究正在香港進行，而政府近年銳意發展創新科技，在相關領域設立多項資助，對她將來留港發展有莫大幫助。