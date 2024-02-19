支聯會顛覆案今管理聆訊 料花半小時

【本報訊】已解散的支聯會、前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控煽動顛覆政權案，早前已完成交付程序，並將於高等法院進行審訊。據早前披露，案件很大可能今年下半年便可開審。據司法機構網頁顯示，高院原訟庭將於今天下午5時，就本案舉行案件管理聆訊，並由法官李運騰、陳仲衡及黎婉姫審理，料需時半小時。

本案4名被告依次是香港市民支援愛國民主運動聯合會、李卓人（66歲、工會幹事）、何俊仁（71歲、律師）及鄒幸彤（39歲、大律師）。4名被告同被控一項煽動他人顛覆國家政權罪。控罪指，4名被告於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

最快下半年開審 據早前案件在高院提訊時曾披露，最快將於今年下半年開審，並交由3名國安法指定法官審理。 是次公布將處理管理聆訊的3名法官當中，李運騰及陳仲衡法官均為泛民初選案的主審法官，李同時亦是壹傳媒黎智英涉違反國安法案件的主審法官之一。至於法官黎婉姫，過往亦曾處理過鄒幸彤和兩名支聯會常委被控國安法實施細則「沒有遵從通知規定提供資料罪」的上訴。案件編號：HCCC 155/2022