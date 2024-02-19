黎智英案今午續審 陳沛敏受控方主問

供稱黎撐反修例 谷上街千方百計 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，經過農曆新年假期後，今日下午會在西九龍法院（暫代高院）重新恢復審訊。本案認罪被告之一、壹傳媒前副社長陳沛敏，將繼續以從犯證人身份出庭作供，接受控方主問（即主控官詢問）。

本案認罪被告、壹傳媒前行政總裁張劍虹在2月2日完成作供後，輪到第二名證人、前蘋果副社長陳沛敏出庭。因應農曆新年假期，審訊在2月9日暫停，至今日恢復。陳沛敏早前供稱，黎智英很鮮明地反對修訂《逃犯條例》，支持抗爭，亦很重視2019年4月舉行的反修例遊行，常常想辦法令更多人上街，黎在遊行前夕形容情況「太靜」，令他「好驚」。黎智英覺得2019年7月1日衝擊立法會事件具爭議，擔心市民不再支持這場運動，故指示她透過《蘋果》的報道，爭取市民諒解。

陳另表示，黎覺得中國政府有隱瞞疫情，曾寫專欄提到「武漢瘟疫 中共喪鐘」。黎亦曾指示報道《逃犯條例》修訂如影響香港商人，從而「嚇壞那些生意佬」。陳在庭上坦言，黎智英對新聞的意見，會影響編採決定。

指黎個人立場左右編採決定 涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

本案共涉12名被告，包括「香港故事」成員李宇軒及法律助理陳梓華，該兩人已在2021年8月承認串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪待判刑，此兩人亦將出庭指證黎智英。

另外，6名前蘋果高層，包括壹傳媒前行政總裁張劍虹、前蘋果副社長陳沛敏、總編輯羅偉光、執行總編輯林文宗、兩名主筆馮偉光（筆名盧峯）和楊清奇（筆名李平），則在2022年11月承認串謀勾結外國勢力罪，將待黎智英案審結後進行求情及判刑，本案部分認罪的高層張劍虹、陳沛敏、楊清奇以及另一名蘋果高層周達權，亦會出庭頂證黎智英。案件編號：HCCC 51/2022