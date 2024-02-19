醫健：藥到病除：關節健康與水解膠原蛋白

骨關節炎是一種關節疾病，是關節內的組織隨着時間的推移而分解，是最常見的關節炎類型，而且更常見於年長者。骨關節炎的常見症狀包括關節疼痛、僵直和腫脹，以及關節移動方式發生變化並感覺關節鬆弛或不穩定。

骨關節炎的治療通常包括運動、維持健康體重、穿戴支架以幫助穩定性以及在醫生處方的口服及針劑藥物。另外，市面上亦有一些口服保健產品聲稱能夠幫助骨關節炎。

服糖尿藥 不宜使用葡萄糖胺 關節軟骨由30%蛋白多醣（Proteoglycans），60%骨膠原（Collagen）及其他成分組成。較為普及的保健產品葡萄糖胺（Glucosamine）只針對關節軟骨中的蛋白多醣，效果只能覆蓋三成軟骨組織。而且正服用薄血藥華法林（Warfarin），及對甲殼類敏感的人士不能服用葡萄糖胺。患有哮喘及正服用糖尿病藥的人士亦不建議使用葡萄糖胺。

近年來市面推出了含水解膠原蛋白的關節軟骨產品。現時一些臨床試驗表示，口服水解膠原蛋白對患者是安全的，不會造成或僅造成輕微的不良反應。有些研究指出，口服水解膠原蛋白可以減低骨關節炎的痛楚改善關節功能。但由於以上臨床試驗設計不嚴謹，文獻的品質亦較為低。另外，市面上不同的水解膠原蛋白產品可能有不同的加工過程，並可能會產生具有不同勝肽和胺基酸特徵，以致影響患者的治療結果。

總括而言，現時沒有足夠的證據證明使用口服水解膠原蛋白可用來治療骨關節炎。未來還需要更多獨立和高品質的研究來評估水解膠原蛋白對骨關節炎的效果。

香港醫院藥劑師學會

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