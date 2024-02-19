疫後通關紛起行 20議員申報曾出訪

【本報訊】過往議員外訪曾爆出涉嫌利益衝突的事件，部分議員沒向立法會申報惹起極大爭議，事後各黨派均再三叮囑議員避免重蹈覆轍。在去年初通關後至今，至少有20名議員申報獲贊助外訪及內訪活動，涉及範疇包括加強東盟與本港的經濟聯繫、考察內地新能源產業設施及新交通系統等。

赴東盟多國 另考察內地 根據議員申報的資料，13名屬同一政黨的議員在去年9月初分批到新加坡、馬來西亞、泰國、印尼及越南等東盟國家，旅費及住宿由該政黨支付，原因是本港經歷2019年社會動亂及疫情的影響，需要透過外訪讓東盟地區人士了解香港現況及營商優勢，以及促進雙方的經濟聯繫。另外，進出口界議員黃英豪及議員周浩鼎亦於去年11月18至21日外訪杜拜及阿布扎比，目的是推動香港參與中東的建設及建立雙方更強經濟貿易關係。

議員吳永嘉在去年1月12至14日應大灣區航空有限公司的邀請，到日本了解該航空公司試飛新航線。另一議員陳學鋒除外訪東盟外，亦於去年8月12至13日到四會，主要是帶領香港的四會青年回鄉交流。

為了解新能源的應用，議員陳紹雄、李鎮強及邱達根申報應國際新能源產業聯盟的邀請，與政府官員及運輸物流業界代表於去年8月16至17日到考察佛山及雲浮的氫能產業設施及當地的發展情況，而陳紹雄、葛珮帆、陳沛良及邱達根等議員，亦在去年10月13至15日到考察肇慶的高新產業。

另一議員顏汶羽則申報了5次外訪及內訪，除到印尼訪問外，去年7月至9月期間先後到福建、海南、湖南及株洲等地，了解當地經濟發、旅遊、自貿港建設及新交通系統等。