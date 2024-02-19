收禮五花八門 果籃核桃針線盒

【本報訊】為免出現私相授受的情況，部分議員有申報收取外界的禮物，個別申報的資料相當仔細，例如本職保險業的議員陳沛良連果籃及核桃都標明價錢，另一名議員容海恩竟收到針線盒，個別議員還收到演講費及培訓導師費用。

在申報資料中，陳沛良在2022年5月收到一幅書法，價值不詳；其後5月下旬收到中保險公司送贈一個牛形瓷器擺件，他列明價值約1,300元；及至11月底收到新疆核桃、雲南食橙及葡萄柚各一盒，價值約800元；12月初又收到另一間保險公司送的聖誕節禮籃，價值800元，而2023年10月底收到湖北省基礎教育改革發展交流研修團送贈宜紅工夫茶禮盒，價值約450元，而12月初亦收到一間保險公司贈送的聖誕節禮籃，價值約1,000元。

剛過了西方情人節，容海恩買花給自己，去年七夕情人節則收到禮物。她申報由嗇色園贈送關於七夕結良緣祈福科儀式活動紀念品，包括黃大仙祠寶殿鍍金擺設、嗇色園百周年紀慶紀念幣、玉石吊墜、仿水晶手鏈、花露水及針線盒。該等紀念品存放在其議員辦事處。

演講費導師費成另類收入 議員江玉歡申報去年5月中旬獲中華電力有限公司贈送1,000包米，已全數透過地區辦事處派發給基層市民。批發及零售界議員邵家輝則在去年7月底申報與尼泊爾駐港總領事及領事會面後收到一份紀念品，已轉送立法會秘書處。身兼行政會議成員的陳克勤在去年11月初申報收到分別由國泰航空及賽馬會贈送合共4張國際七人欖球賽的門票。

不單止收禮，還有「收入」。議員劉國勳在2022年9月下旬申報出席華南理工大學香港校友會的「建香港 見未來」培訓講座，收到培訓導師費3,000元；同年12月初申報中國企業協會交通運輸行業委員會培訓的10,000元培訓導師費。另一名議員郭玲麗在去年3月初申報收到離島區家長教師會聯會2,000元，作為該會舉行的周年大會中主講費用。