「跌咗咁多」未言憂 8議員逆市買樓

更新利益登記冊 多稱有自住需求 經過3年疫情後，重創本港經濟，無論樓市、股市都大幅下跌。不過，根據議員上載的最新個人利益登記冊，發現有9名議員逆市下申報增持物業，包括議員梁美芬、顏汶羽等人，甚至有議員在當局減辣後購入物業，被問到是否擔心樓價持續下跌，他們均表示樂觀，認為現階段已「跌咗咁多」，又建議市民買樓前考慮多個因素再作決定。

議員梁美芬向來在買樓投資方面甚有研究，早在2021年新冠肺炎疫情爆發一年左右，梁在逆市下於大灣區買樓投資，其後在2023年的申報中，再在內地購買一個住宅物業，她指物業在杭州。至最近的申報，即上月31日，發現她在新界西再多一個住宅物業，換言之，是在去年政府宣布樓市減辣措施後購入。對於樓價跌買樓，她卻表示樂觀，又指該物業好大可能是自住，而長遠來看，即5至10年，對樓市仍然保持樂觀，「已經跌咗咁多」，而無人有水晶球，不知將來樓市是升是跌，覺得合適便購入。

有人承繼父親物業遺產 根據個人利益登記冊，議員管浩鳴在去年8月申報在香港擁有物業，但他指該物業屬於承繼，是父親留給他的遺產，位於銅鑼灣區。被問到是否擔心樓價跌勢不止，他指不太擔心，建議市民買樓前多考慮地段等其他因素，又稱不少旺區的舊樓都已跌至低位，重建價值高，呎數不錯，都是可以考慮的。

2022年疫情仍在爆發期間，經濟低迷，社會氣氛低落，但多名本來是「無殼蝸牛」的議員卻在逆市買「磚頭」。例如議員顏汶羽在荃灣區與太太聯名擁有一個自住物業；議員郭玲麗在香港擁有一個物業；周浩鼎在新界珀麗灣擁有物業，以及陳恒鑌在新界元朗持有一個物業等。

賣樓再上車「唔想交租」 被問及為何在逆市買樓，陳恒鑌指自己本在新界西擁有一個自住物業，但隨子女長大已不夠住，故將物業賣出，再租屋住，「但又唔想交租畀人」，便在前年再在元朗置業，可以說是樓換樓，細屋換大屋，「小朋友可以一人一間房」。但是，去年樓價一跌再跌，豈不是剛買入樓價便大幅下跌？他坦言，由於是自住，不太擔心。記者楊婷

議員物業變動