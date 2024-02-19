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打擊街頭聚賭 中環5女被捕

涉嫌賭博女子被帶走調查。 涉嫌賭博女子被帶走調查。
涉嫌賭博女子被帶走調查。
【本報訊】執法人員於昨午在中環進行打擊非法街頭賭博行動，於香港大會堂一帶拘捕5名女子（41至54歲），涉嫌「在賭場以外任何場所或在街道上進行賭博」。
行動中，人員檢獲一批證物，包括一些紙牌賭具及小量現金。所有被捕人現正被扣留調查。
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