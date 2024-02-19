公屋擬加租 政界促關顧基層苦況

【本報訊】公屋將於在今年中檢討租金，約80萬租戶或最快9月加租，而房屋局官員近日屢就為紓緩公屋租金措施「吹淡風」。有行政會議成員促任何調整需考慮基層市民承受能力，促關顧基層市民苦況。被問及問責官員應否凍薪，該行會成員指政府將有好好的回應，同時歡迎政府與市民「共度時艱」。

房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩日前表明，公屋租金即使上調亦不會超逾法定10%上限，大部分租戶每月只多付少於200元；又指近期資本及投資市場波動，市民感受經濟狀況不明朗，但對公屋戶影響有限。

對於公屋租金或上調，身兼行會成員的立法會房屋事務委員會主席吳秋北指出，儘管經濟恢復疲弱，且財赤高，但認為在目前情況，政府福利公共服務開支不應減少，應該顧及民生，任何調整需考慮基層市民承受能力，促關顧基層市民苦況。

稱歡迎高官凍薪 共度時艱 政府過去曾經4次主動減薪，亦曾經連續兩個年度凍薪，聲稱要與市民共度時艱，被問及在經濟不景氣下問責官員應否凍薪，吳秋北相信特首和問責官員都會有「好好嘅一個回應」，歡迎政府與市民「共度時艱」。