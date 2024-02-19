愈扶愈貧加劇民怨 研修訂貧窮線計算

擬以收入居住環境就業分析 框架未有共識 香港現時有逾130萬人處於貧窮狀態，政府屢被批評「愈扶愈貧」增添民怨，拉闊貧富差距。港府早前將扶貧策略改為「精準扶貧」，正研究修訂貧窮線的計算方法，不再以住戶收入中位數一半來計算貧窮線，改以收入、居住環境和就業等指標來分析貧窮情況。勞工及福利局局長孫玉菡表示，扶貧委員會正在商議框架，期望今年內有結論並作出公布。

政府扶貧委員會對上一次更新貧窮人口數字是2020年，本港共有165萬人屬於貧窮。不過當局前年起不再公布《貧窮情況報告》，指貧窮線只計算收入而忽略資產，並不準確，正籌備新的量度貧窮指標。現屆政府已識別劏房戶、單親戶和長者戶3個精準扶貧的目標群組，消息指當局計劃以就業及收入、受惠於政府現金福利情況、居住環境和租金負擔等多個面向監察該3個群組的情況，具體指標則包括每月收入中位數、從事低技術位比例等，而其中一個分析方向會是對比目標群組和整體社會情況。

孫玉菡認為，日後未必合適再以單一指標界定貧窮人口，以前只看收入，但貧窮問題牽涉很多方面，需要針對不同群組特點，例如長者中，單老和雙老約有一半擁有物業，他們未必缺錢，而是缺乏照顧，就像評估身體情況，問題可能很多，包括血壓、身體機能等，不能只看身體質量指數（BMI）。

團體促派現金津貼 紓基層苦況 扶貧委員會委員、社會組織協會副主任施麗珊表示，同意深入分析特定群組需要。但她同時認為貧窮人口數字，對制訂較宏觀的社會福利政策，有重要參考作用，應定期公布。她亦指，兩方面同時做，有助全面分析貧窮的狀況，以及政策介入後的分別，更能協助準確地制訂最低工資、在職津貼等政策。

新一份《財政預算案》於本月底發表，施麗珊表示，香港目前赤字高企，但是經濟欠佳時，更需要善用財政儲備協助貧困基層，期望政府月底發表的新一份《財政預算案》，會為低收入人士派發現金津貼。