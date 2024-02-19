北上多南下少 新春出入境人次70萬逆差

【本報訊】內地一連8日的春節黃金周假期上周六結束，內地當局錄得逾1,351萬出入境人次，當中粵港澳陸路口岸佔逾七成，而本港亦錄得約125.5萬內地旅客人次訪港，當局指超過疫情及社會事件前水平。不過，港人同期出境達228萬人次，當中高鐵及各陸路口岸佔逾194萬人次，反映出入境逆差大，北上港人仍多於南下內地旅客。

國家移民管理局昨日公布，今年春節8日假期期間，內地邊檢機關處理1,351.7萬出入境人次、查驗跨境交通運輸工具45.9萬架次，內地海陸空港口岸通關當中，粵港澳陸路口岸通關流量較大，佔出入境總量73.1%。當局指，年初三錄得185.7萬人次客流量，是春節單日最高，珠海拱北、深圳羅湖、深圳福田等口岸春節假期日均客流量分別達26萬、18.7萬及15.8萬人次。

內地8天連假 逾143萬客訪港 本港當局亦表示，於內地8天連假期間共錄得約143.6萬旅客人次訪港，達致2018年同期水平，其中內地遊客佔125.5萬，最多人經高鐵西九龍口岸訪港，平均每日有約15.7萬人次內地旅客入境，較去年「五一」及「十一」假期分別高25.3%及14.9%，亦超越2018年同期。當局指，長假期間共有約1,980個內地旅行團到港，帶來約6.6萬人次旅客，佔整體約5.3%。

不過，本港出入境數據顯示，同期香港居民出境人次約228萬，當中約194.2萬人次經高鐵西九龍站、各陸路及鐵路口岸出境，與內地客入境數字存在約68.7萬人次的逆差，反映港人北上消費成風下，北上港人仍多於南下內地旅客。