金融業沉寂 港府死撐綠色轉型領先

【本報訊】本港經濟低迷，作為本地經濟四大支柱的金融業亦未見起色。財金官員表示，本港匯聚了不少綠色科技企業及人才，以及不少綠色資金及金融產品，具備相當優勢發展成為「國際綠色科技及金融中心」。港府將於本月底舉辦首屆「香港綠色周」，為更好推動綠色科技及綠色金融發展的跨領域互動，更好發揮香港作為國際平台的角色。

該官員提到，港府正透過多個不同計劃支持綠色科技的研發，目前本港匯聚了超過200家綠色科技公司，部分公司的技術具備不俗的國際競爭力，並且已成功開拓海內外市場。

年內將辦綠色科技論壇 綠色金融方面，前年在香港安排或發行的綠色和可持續債務超過800億美元，其中相關債券佔亞洲市場35%；近年深圳市人民政府和海南省人民政府都在香港成功發行了以人民幣計價的綠色和可持續債券。綠色科技方面，今年將舉辦「香港綠色科技論壇2024」及一系列的圓桌論壇，屆時將有數十家從事前沿綠色科技研發的初創公司，展示其技術與產品。至於綠色金融，金管局將與世界銀行集團成員國際金融公司（International Finance Corporation）合辦為期三天的「亞太區氣候業務論壇」，將集合亞太地區的政商領袖和行業代表，深入探討綠色轉型中各項重要的金融議題。

另外，財經事務及庫務局長許正宇表示，今年是互聯互通10周年、大灣區規劃公布5周年，兩個範疇都各有優化措施逐步落實。他認為，香港必須有自信，除了融資市場，本港在個別產品，包括資產管理、風險管理，以至債市都有好發展，加上金融人才，將有助發展家族辦公室等高增值服務。

許又指，全球綠色轉型趨勢不容置疑，將帶來融資機遇，減排項目講求成本效益，期望未來一帶一路的減碳減排項目，本港能夠參與其中。他說綠色金融發展離不開訊息和數據，不同地區都希望制訂相關標準，掌握主導權，本港爭取與國際接軌，當局正與監管機構商討發展綠色披露的路線圖，形容本港在全球是「行得最前」。