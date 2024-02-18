龍七公：美斯放港飛機 思考集體訴訟

原本萬眾矚目的國際邁亞密隊表演賽，但球迷期待已久的球王美斯並未落場作賽，事後回水之聲四起，最終主辦商願意退還以官方渠道購買門票的人士一半票價。筆者認為，猜測美斯「放飛機」的原因意義不大，反正「受傷」這唯一合理原因，恐怕連美斯自己也不會相信；如果涉及政治因素的話，就由國家去處理。反而「在商言商」，我們應思考是否該引入集體訴訟制度，或集體登記訴訟制度以保障消費者，以及在集體訴訟下保障本地企業。

據報道，當日有逾3.8萬名球迷入場，如果觀眾都透過小額錢債審裁處追討，這樣小額錢債審裁處就會多了3萬多宗案情極為相似的個案！一方面對法院而言是極大的負擔，也會影響其他申訴的進度；另一方面，3萬多宗個案，各提告人都要寫一份相當雷同的文件，也相當廢時失事，而且各提告人一旦寫漏了一些理據，甚至一些不擅寫作的朋友（例如讀寫能力有障礙的）因寫不好文件而可能失去賠償，這並不理想。從效益而言，如果集合到3萬多宗個案，應可以平均較低成本聘請到相當有能力的律師團隊來整理訴訟理據（小額錢債不能有律師代表出庭）。因此，如果有集體訴訟制度，可望減少法院的壓力和消費者的訴訟成本。

再者，筆者認為冤有頭、債有主，不管「放飛機」背後有甚麼不可告人的壓力或個人意願，國際邁亞密隊和美斯才是整件事的緣由，他們應負上最大的責任。這場表演賽的主辦方是跨國企業，有能力賠得起，但對很多本地企業而言，就不一定有能力了。若因退票而最終令香港主辦商清盤，對本地主辦商而言是無辜；對想要回水的觀眾而言，也未必是最好的結果。同樣的情況在一般消費者權益事件上也常出現，例如筆者曾跟進過某大牌子醫療用呼吸機出現問題，在美國被召回，原廠是提供「全球保養」，但香港有關公司對一批有全球保養的平行進口（水貨）機的處理，拖延了相當長的一段時間。平心而論，原廠產品出問題，原廠給全球保養，而要香港代理商負責任，聽起來並不合理；但要消費者自行到外國訴訟，也是緣木求魚；而且國際電商發展日盛，「水貨」產生的新問題相信只會有增無減。所以在思考集體訴訟制度時，有需要處理本地代理的角色，避免出現殺雞取卵，甚至要思考處理跨司法區的訴訟安排。

另類辦法 解決糾紛 現時集體訴訟機制主要在美國運作得比較成熟，內地也已引入集體訴訟制度。筆者認為一個良好的集體訴訟機制，應減少消費者過多不必要的資訊成本，也避免有人藉機譁眾取寵。筆者注意到法律改革委員會在2012年發表的《集體訴訟》報告書中，建議香港應採納集體訴訟機制，同時可以朝「解決糾紛的另類辦法」等新技巧帶動香港集體訴訟發展，並減少濫用訴訟程序的機會。筆者認為值得借美斯事件，重新思考在香港建立集體訴訟機制。