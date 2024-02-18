筆下風雲：拜登演活美式雙標

美國這些年為了反華，無所不用其極，政策卻往往自相矛盾。眾所周知，美國視中國開發的TikTok如寇讎，繪聲繪影如何竊取私隱，如何危害國家安全，更出台禁令打壓。但為了年底的美國大選，拜登居然在TikTok開設帳戶並發出短片，自打嘴巴，莫此為甚。

拜登日前發布了其第一條TikTok短片，外界相信他此舉是想博取年輕選民歡心。但隨即遭到質疑，部分共和黨及民主黨議員，批評此舉可能引發國家安全疑慮。白宮國家安全委員會發言人柯比強調，政府裝置不准用TikTok的禁令沒有改變。拜登競選團隊則稱，競選活動與美國當局審查TikTok，兩者獨立運作。

既然TikTok危害國家安全，拜登也卯足勁禁止其進入政府機構，為何為了選舉，自己卻玩起TikTok來？與自己制訂的政策相牴觸？難道他不怕國家機密訊息上傳給北京政府嗎？

早前TikTok行政總裁周受資遭國會政客審問和炮轟，質疑身為新加坡人的周是中共黨員，一副不共戴天之勢，令人嘆為觀止。現在這些政客更該審問總統，自打嘴巴的舉動，是否證明了拜登通敵？形同為TikTok無害國安背書？

事實擺在眼前，所謂危害國安的指控根本不成立，所有事情都是美國為了遏華而弄出的「莫須有」罪名。事實上，TikTok在美國大行其道，受歡迎程度已超越「土炮」的IG、臉書等，美國貴為多年來領導全球的科技強國，當然無法接受。很可惜，不論是TikTok又好，華為也罷，美國的打壓一直無法奏效。現在為了吸引年輕選民，為了總統選票，拜登親身示範美式雙標，連國安都丟在一旁，令人鄙視。