坦言集：胡塞武裝

以巴之戰表現最突出的是非政府地方武裝：加薩哈馬斯、黎巴嫩真主黨、也門胡塞武裝。三者都表現出強大的戰鬥力和韌力，無懼以色列在美國支持下的先進武器和現代化重裝備軍隊。

真主黨在2008年打垮了以軍的入侵，一直與以色列對峙。哈馬斯則在加薩一役反映出其突襲能力，突破圍城將之重挫，在以軍的狂轟和不成比例的軍隊壓力下死守加薩百多日，以軍還未敢言勝。胡塞武裝先在也門打敗沙特阿拉伯、阿聯酋的聯軍，繼而襲擊紅海航道，威脅以色列的海路物資進口，無懼英美連番的轟炸，還敢向英美艦隊進擊。三者都表現出無比的烈士勇氣，美國與以色列似乎對之無可奈何。在加薩的以軍一從北加薩撤走，哈馬斯便出來維持市面秩序，究竟是以色列佔領了，抑或是守不住而放棄？

三者之中，真主黨最依從伊朗的指揮，故此在打擊以軍方面，只是在北方牽制，減少哈馬斯面對的壓力。即使以軍挑釁，只是反制，也局限於軍事設施，不像以軍攻擊民用場所，表現出極大的抑制。相反，哈馬斯在去年10月突襲以國，應沒有知會伊朗，伊朗沒有介入。其後幾天哈馬斯呼籲真主黨等參與攻以軍，卻得不到積極反應，顯然自始便沒有伊朗要求，甚至不理會伊朗的勸阻。胡塞武裝更被伊朗稱為獨立自主組織，襲擊紅海航道不是按伊朗主張，亦有不聽伊朗勸阻的可能性。

伊朗拒絕介入以巴之戰是有其理由，因為很難才與沙特阿拉伯和解，達成兩大教派的合作。聯盟需要鞏固，也需要和平環境發展經濟來增強各國的向心力，改變中東的局面。依此以色列問題在日後解決更易，也不用加薩人民死傷纍纍，這是較為長遠的戰略。伊朗拒參戰，但亦不會坐視巴勒斯坦人民被滅絕不理，真主黨也會在必要時參戰。

胡塞武裝打敗了沙特聯軍，正找機會發揮其軍力所長，以巴之戰便成機會。它是決心與美以決戰，進一步確定它在中東和伊斯蘭教裏的地位。況且它與美以鬥爭是不對稱之戰，封鎖紅海和以色列南方港口，是低成本高效益。

於是伊朗猶豫之際，胡塞武裝便成制約以色列的最大因素。若以色列與真主黨等作戰，即使伊朗不參戰，有胡塞武裝在海道封鎖，牽制美軍，以色列便無勝算。胡塞武裝的無畏舉措，也激發各地方武裝與美以鬥爭。