揭無牌 檢毒品 搜4間樓上吧拘15人

深水埗冚釣魚機賭檔 6男1女落網 執法部門於前日及昨日，在油尖區展開打擊酒吧非法活動，行動中除檢獲酒類飲品，同時檢獲包括K仔及可卡因毒品，4間樓上酒吧的負責人、職員及顧客共15人，分別涉嫌「販毒」、「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕。另外，人員於前日搗破深水埗一釣魚機賭檔，拘負責人及男女賭客共7人。

油尖區執法人員於前日及昨日一連兩日，在區內進行代號「戰馬」的聯合行動，以打擊酒吧非法活動。行動中，人員在4間樓上酒吧共拘捕15人（19至53歲），並檢獲總值約3.7萬元的酒類飲品及總值約2,000元的懷疑毒品。

尖沙咀酒吧6人涉販毒 昨日凌晨，執法人員突擊搜查尖沙咀金馬倫道42號一間樓上酒吧，檢獲約兩克懷疑氯胺酮及一克懷疑可卡因，市值約2,000元。酒吧姓黃（37歲）男負責人、姓呂（42歲）男職員以及兩男兩女顧客（38至53歲），俱涉嫌「販運危險藥物」被捕。

此外，人員於前日於區內搗破3間懷疑無牌樓上酒吧，分別位於尖沙咀漆咸道南115號、加連威老道38至40號，以及油麻地碧街38號。人員在3間酒吧內檢獲市值共約3.7萬元酒類飲品。

3間酒吧3名分別姓談（19歲）、姓王（32歲）及一名31歲男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」被捕，碧街酒吧內一名24歲女職員則涉嫌「無牌售賣酒類飲品」被捕。同時，人員於漆咸道南115號一間酒吧內，以涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」拘捕3男兩女顧客（35至44歲），所有被捕人士俱已被帶走調查。

另外，深水埗區執法人員，早前根據線報及經調查後，於前日下午在區內展開代號「犁庭掃穴」反罪惡行動，突擊搜查南昌街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔，檢獲7部射擊遊戲機、一批遊戲卡及約2,000元賭款。

人員在該單位內以涉嫌「管理賭博場所」，拘捕一名29歲男負責人，另外5男一女（35至61歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，所有被捕人士已被帶走調查。