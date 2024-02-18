落斜炒壆 單車婦一度昏迷

【本報訊】昨日上午近11時，一名姓蔡（55歲）婦人騎乘單車，沿馬鞍山梅子林路落斜，惟於水務署食水泵房對開懷疑失控，單車撞向路邊石壆，蔡婦當場受傷昏迷。

左手肩肘傷

救援人員接報趕至，經檢查後證實蔡婦左手肘及左肩受傷，她經救治後回復清醒，並由救護車送往沙田威爾斯親王醫院治理。