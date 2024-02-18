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升降機門失靈 清潔工遭夾頭
事發於將軍澳至善街19號。
【本報訊】昨日上午10時許，將軍澳至善街19號一名姓李（63歲）女清潔工，在進入升降機進行打掃工作時，懷疑意外遭升降機門夾傷頭部。在場工友見狀，即時上前協助解困並報案求助。其後，李婦由工友陪同前往醫院求醫。執法人員接報到場，經初步調查後，不排除升降機門感應器失靈導致意外。
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