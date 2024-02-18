襲查竊案人員 中年婦被捕

【本報訊】上周五（16日）晚上近8時，執法部門在深水埗鴨寮街256號一店舖調查一宗懷疑盜竊案期間，一名姓陳（47歲）女子突然情緒激動，並懷疑以手襲擊一名男執法人員，導致他臉部受傷。人員經初步調查後，該名姓陳女子涉嫌「襲擊警務人員」及「阻礙公職人員執行職務」被捕。