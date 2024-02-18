都大新大樓項目 獲城規會通過

【本報訊】香港都會大學早前指有意申請於常盛街佛光街交界斜坡用地興建新教學大樓，校方表示項目已獲城規會通過，下一步會向政府申請批出相關用地，開展籌建新校舍大樓計劃。另外，都大早前亦稱有意申請成為應用科技大學，有消息指當局最快下月公布結果，批准都大成為首間應用科技大學，而新大樓獲通過將可配合都大轉型為應科大。

下月公布轉型應科大 校長林群聲指，籌建新校舍發展計劃即將展開，大學會積極進行前期工作，以待政府批出相關用地後，盡快開展建築工程，目標預計新校舍大樓將於2028年第3季落成並正式啟用。

新教學大樓樓高19層，佔地面積約3,403平方米，將為大學提供約30,660平方米的額外總樓面面積，相當於現有校園空間約42%，並將設置兩座行人天橋通往佛光街及常盛街，為師生及公眾提供一條安全和便捷的天橋通道。

另外，大樓亦將設有包括餐廳、診所、平台花園、活動空間及公共行人天橋等設施，以及樂齡科技實驗室、綜合健康診所、跨學科研究中心等，以促進相關的教學、研究和社區保健與健康的推廣，支援社區的健康服務發展。