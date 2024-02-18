搞盛事難突圍 議員倡效星洲預算案

【本報訊】最近盛事經濟是本港熱門話題，不過，有議員則提到新加坡專注發展高科技，認為香港不可一味搞盛事，呼籲大家不如聚焦在真正能讓香港活起來的事。

議員江玉歡提到，過去個多月，香港人由上至下，花了不少精神時間談盛事，要怎樣令遊客不席地而睡、18區日夜繽紛等。但她指出，即使全國的人民不用簽證來港旅遊，是否就能幫香港的股票、金融市場「翻生」？是否真正能讓整體香港市民的生活水準提升？她指，香港並不是靠旅遊業發達，基建及城市設計也非為旅遊業而設，舉例來說，連的士數目也不夠，要靠非法的Uber，怎樣承載更大量的遊客？只怕遊客洶湧而至，全城上下又要去應付過量遊客產生的問題。

鼓勵高質量投資 引入高科技 她又提到，新加坡80多頁的預算案，財長Lawrence Wong一字也沒有提到tourism（旅遊），他們將精力放在優次最高的地方，鼓勵高質量的投資，使高科技引入，創造高薪職位予新加坡人，預算案亦重點談到怎樣提高全民的生活水平，包括協助年輕人獲取更加多知識、幫助中年人學習新的有用技術，迎接未來挑戰。他們的預算案亦花了不少篇幅在協助年輕家庭和長者。文中多次談到種種挑戰，談到若放慢腳步幾年，恐怕新加坡再也爬不上去，難以應付將來的龐大開支，最後最苦的也是基層。

江玉歡指，香港並不能靠盛事走下去，不但地方小，租金人工成本較高，發展低消費流量大的旅遊不是強項。即使每一寸地方也逼滿遊客，也不能令香港成為首屈一指的財經及科技中心。因此希望能將精力放到實處，目標高遠一點，又指香港面對的問題很多，將來必須以策略而行，而非靠盛事、靠基建項目。沒有合適香港的長遠可行策略，談何上千億的基建？又寄望新一份財政預算案能夠做得更好。