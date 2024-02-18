青年組織倡學貸扣稅額增至1.5萬

【本報訊】港府將於本月底發表《財政預算案》，有青年組織昨日在政府總部門外提出多項建議，冀紓緩或解決年輕人在學業、就業，以至生活上的困難或壓力。屯門區議員鍾健峰指不少學生早前借了學生貸款，有見目前利息高企，冀可將學生貸款的扣稅安排的金額，上限調升至15,000元，以減輕年輕人的稅務負擔；以及將持續進修基金的金額增至3萬元，讓年輕人發展未來的專業或技能，另又主張倣效長者醫療券的夫妻共用安排，讓已成家立室的年輕人可更靈活及彈性地利用基金，就烹飪或育兒方面持續進修。

沙田區議員陳壇丹則主張設立聘請外傭開支扣稅額。他說不少年輕家庭都會傾向聘請外傭以照顧家中老幼，然而疫情令聘請外傭增添困難，並加重了相關成本。他建議每位納稅人都可享有一名外傭扣稅額，而扣稅金額上限則參照外傭「規定最低工資」作為標準，即每年56,760元，相信此舉可紓緩年輕人的經濟負擔，減輕育兒壓力，或有助提升本地出生率。南區區議員劉毅建議政府推出電子運動券，對6至15歲的小學至初中學童推行先導計劃，發放每年1,000元的運動券。

促續代繳DSE考試費 灣仔區議員穆家駿指過去數年的財政預算案都有提出代繳DSE考試費用，希望新一份財政預算案都可以延續該項高中學生的福利。他主張現有的「應用學位課程先導計劃」中，進一步加入未來新型工業化重點發展行業課程，和增加「職學雙軌制」的課程數量和涵蓋範圍，進一步推動香港再工業化之餘，可令人才庫能面對不同的職業範疇，以達到年輕人晉升階梯多樣化。

另外亦有人建議政府檢視不同行業的人力供應與需求情況，並因應相關推算結果為人手短缺的工種制訂短、中、長期的人力發政策，和制訂「人力供應短缺」清單，以加強本地培訓或引入人才。政府亦應與大學或專上院校合作，以便相關教育機構設計新課程，提升年輕人就業能力。