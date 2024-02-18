明起5日濕度100% 周五又凍過

【本報訊】農曆新年剛過，春雨悄悄掩至。明日是廿四節氣中的「雨水」，表示冷暖空氣交鋒，降水量漸增多，天文台預測未來9天天氣時，多日均有雨或微雨，今日起一連6日更會有霧，期間更持續5日最高相對濕度達100%，加上氣溫高見攝氏26度，回南天的濕熱搶先來襲。不過，到元宵節前夕、即周五（23日）本港會再度降溫，短期內溫差可達8度，最低氣溫更會降至攝氏18度。

今日至周三 氣溫介乎19至26℃

另外，今日至周三（18日至21日）將有微雨，期間早晚有霧或薄霧，氣溫介乎攝氏19至26度；周四（22日）雖無雨，但早晚仍有霧，溫度維持攝氏21至26度；而一夜過後，周五（23日）將再度降溫，溫差多達8度，當日氣溫介乎攝氏18至21度，隨後日子將進一步跌至介乎攝氏15至20度，期間相對濕度仍維持在95%至100%。