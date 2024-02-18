研普及病歷互通 憂外洩病人私隱

【本報訊】港府去年提出將電子健康紀錄平台「醫健通」升級為「醫健通+」，集醫療數據、服務提供及流程管理於一身。當局日前提交文件，預計未來5年需約14億元開發，並計劃就私營醫護提供者存放健康紀錄提供誘因，甚至訂立強制要求。有醫學界人士指，醫生普遍擔心相關程序會造成負擔，病人則會憂慮病歷外洩，當局須研究如何保障病人私隱。

根據文件披露，「醫健通+」將於5年內分階段增加功能，包括預約、轉介、化驗報告、證書等，並計劃支援從流動裝置上傳健康資料，預計在2025至2026年度完成，而支援電子藥物管理和電子配藥的功能，則預期於2028至2029年度完成。

開發系統 料耗約14億 另外，當局預計在2024至2025年度完成開發跨境個人電子病歷，讓市民自行上載各項紀錄，與內地數據雙向互通的研究則預計在2027至2028年完成。文件指，因為系統有新功能，加上安全性和可靠性等因素，令開發更複雜，預計「醫健通+」發展需要約13.96億元非經常性撥款。

文件指，過去5年「醫健通」登記人數由120萬增至近600萬人，增幅達5倍，佔全港總人口約八成，但當中超過七成人仍未給予任何私營醫護提供者「互通同意」，其中一個原因是市民或未完全明白現時相對複雜的雙重同意機制。當局將修訂《互通系統條例》，簡化有關互通同意機制，計劃在今年底至明年初將修訂建議提交立法會審議。

香港醫學會會長鄭志文表示，目前病歷互通在私營機構不算普及，並非所有醫生都會用電腦為病人診症及儲存病歷，部分專科病歷長達十多頁，需要額外安排人手輸入及整理，程序繁瑣，醫生普遍擔心會造成負擔。他指，不少病人未必希望向外披露病歷，將資料上載至網絡亦會構成資料外洩風險，當局要爭取市民支持，須研究系統如何保障病人私隱。