英外相圖干預中港內政 再叫釋放黎智英

晤王毅商紅海局勢 談人權借題發揮 繼早前敦促港府釋放涉觸犯《港區國安法》的香港壹傳媒黎智英，英國外相卡梅倫日前又再作出同樣主張。正在德國出席慕尼黑國家安全會議的中共中央政治局委員兼外長王毅，上周五（16日）與卡梅倫會面。王毅表示，中、英兩國應加強戰略溝通，為促進安全及維護和平發揮應有作用。卡梅倫除了談到紅海的局勢，還明確闡述英國在一些分歧領域的立場，包括新疆和香港的人權問題，又提出英國議員受中國制裁一事，並再次呼籲釋放黎智英。

王毅表示，當前國際局勢變亂交織，全球挑戰接踵而來，中、英同為聯合國安理會常任理事國，應共同努力擴大利益交會點，加強交往合作，妥善處理分歧矛盾，推動中英關係重回健康穩定發展的正確軌道，形容這符合兩國根本和長遠利益，也是國際社會的共同期待。

兩個月前與黎子會面 卡梅倫則指，英方願從戰略角度看待中英關係，同中方發展更具建設性的雙邊關係，以相互尊重的方式管控分歧、解決問題。英方將繼續推動合作，期待與中方加強再生能源、經貿、教育等對話。事後，英國外交部發出聲明，表示卡梅倫在會晤中，期望中國利用其對伊朗的影響力，就胡塞武裝分子在紅海的襲擊施壓。卡梅倫還闡述了英國在新疆和香港人權問題上的立場，提出了英國議員受到中國制裁的案件，並再次呼籲釋放黎智英。

兩個月前，卡梅倫在黎智英案開審前夕，在倫敦接見黎智英的兒子黎崇恩。當時卡梅倫表示《港區國安法》違反《中英聯合聲明》，且顯著地侵蝕香港的權利和自由，壓制反對派聲音。卡梅倫對任何人在《港區國安法》下面臨起訴表示嚴重關切，特別是對英國公民黎智英出於政治動機的起訴，形容他已成為當局試圖阻止和平行使言論和結社自由的目標。

駐港公署曾嚴詞譴責 卡梅倫敦促中國當局廢除《港區國安法》，並停止起訴所有根據該法受到指控的個人，同時呼籲港府停止起訴並釋放黎智英。同時間，美國國會及行政當局中國委員會亦發表聲明，指黎智英的審訊是香港日益壓制的政策另一例子，委員會將持續要求無條件釋放黎智英和所有香港政治犯，以及尋求讓香港和中國政府為粗暴地破壞香港民主自由和法治，在全球付出外交和聲譽代價。

有關釋放黎智英的要求，外交部駐港公署發言人曾嚴詞譴責，堅決反對英美政客妄議香港法院審理黎智英案，公然詆毀香港法治狀況，干預香港正常司法，況且香港事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力插手干預，應切實尊重中國主權和香港法治，不得當犯罪者的避風港。