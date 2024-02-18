醫健：伶牙俐齒：牙周病病人想矯齒？ 原來很容易出事！

近日在新加坡舉行了一場關於牙周病治療以及矯齒學相關的研討會，吸引了東南亞地區多位牙周治療科及矯齒科醫生參加，就本港便已有近60名醫生赴會。

在國際學術界中，為甚麼要隆重其事，為牙周病病人的矯齒治療進行研討會呢？在病人的層面，有幾點可以分享給讀者。

第一，如果病人有牙周病但未有治療並穩定，而開始矯齒療程，後果可以十分嚴重。牙周病細菌依附在牙肉邊緣，導致牙肉牙骨發炎，從而有牙肉牙骨溶解情況。如果在病發期間有矯齒動作，即是牙齒受力被推，該推力可能會在牙周發炎情況下變成牙骨溶解的助力。結果，牙齒的確是排好了一點， 但是牙周病同時加劇，失去承托，得不償失。

第二，承上一點，牙周病一定要經過治療並穩定才可以考慮進行矯齒療程。牙周病怎樣才算穩定？基本上每一隻牙齒的牙周袋深度也要達到5mm或以下的水平才算穩定。正正因為未穩定的牙周病進行矯齒可能會有額外牙骨溶解的風險，牙醫會在治療後覆檢牙周袋並提供牙周袋深度的報告，確保牙周袋深度穩定才開始矯齒/轉介到矯齒科專科醫生進行矯齒。

第三，如果病人有牙周病，即使已經牙醫治療並診斷為牙周健康穩定，該病人若要進行矯齒療程亦較其他病人來得複雜。經歷過牙周病的牙齒因為承托減少，承受矯齒力度的能力較弱。若果矯齒力度過大，有機會造成牙骨溶解或是牙腳吸收 （root resorption）。所以幫嚴重牙周病病人矯齒，力度要十分精準，通常會建議病人考慮尋求矯齒科專科醫生治療。

第四，對於牙周病病人來說，維護性牙周治療（maintenance care） 十分重要。而對於正在進行矯齒治療的牙周病病人來說，維護性牙周治療尤其重要。大家要明白，牙周病不能根治，只能穩定，即使牙周袋讀數理想，亦需要定期檢查，並對所有牙周袋定期清洗。特別在矯齒期間，如果病人沒有進行定期牙周袋檢查，萬一牙周病不再穩定而矯齒繼續，後果可以不堪設想。

陳溢謙 牙周治療科專科醫生