稱被誤導「買錯樓」 婦拉橫額抗議

【本報訊】一名姓李女子，於前日手抱嬰孩及攜帶幼童，與親友在港鐵粉嶺站一店舖外拉橫額抗議，聲稱於2023年買樓時遭地產經紀誤導致「買錯樓」。

校網好 原擬九龍城區置業 據李女士聲稱，她本擬於九龍城區買樓，主要是該區名校多，校網好，以便子女日後讀書。不過在對方不停游說下，她最終以1,650萬港元，購入屬深水埗區校網的「愛海頌」頂層特色戶。

數年前已取得香港永久居民身份證的李女士稱，自己從事醫美工作，在深圳工作及居住，她有3名俱在香港出生的子女，分別是讀中學的長子、即將升讀小學的女兒及一歲半兒子。早前受疫情影響，曾須跨境上學的長子及幼女要留在內地上學及居住，直至恢復通關，李女士始終認為香港教育好，希望子女再來香港讀書，故於去年2月來港置業自住。

付訂後始知屬深水埗校網 李女士聲稱在搵樓期間，不停被人推介「愛海頌」單位，對方強調是「九龍區最好的校網區」，又催促她盡快「入標」，否則子女來不及上學。為此，李女士於去年2月16日前往等候「入標」，其後簽署了臨時買賣合約。不過，她其後替子女報校時，始知「愛海頌」屬深水埗區校網，為此深感困擾且感覺被騙。至今李女士還未支付物業餘款，但卻被催促繳付款項，她因此拉橫額抗議，希望最終可獲退回超過300萬港元訂金及稅款。