房署搵基層開刀 今年公屋勢加租

放風不逾10%仍可負擔 無視生活支出重擔 房屋委員會將於今年中檢討公屋租金，房屋署署長羅淑佩昨表示，即使最終決定公屋加租，按法例要求加幅不會超過10%，相信租戶仍可負擔；又認為經濟狀況不明朗，對公屋住戶影響有限。有關注公屋的團體認為本港經濟疲弱，加租會增加公屋住戶經濟壓力，當局應推出租金寬免措施。有政界人士批評，羅淑佩加租加到盡的言論是嚴重「離地」，完全不了解民間疾苦。

羅淑佩昨在電視節目指出，是次年中檢討是按法例要求，每兩年進行一次的檢討，旨在檢視公屋住戶及整體香港租戶的入息數據作調整，即使最終決定加租，按法例規定亦不會超過10%。她又指，現時公屋平均每月租金2,200元，當中40%住戶租金低於2,000元，甚至月租只是幾百元；即使租金加幅達10%的上限，都只牽涉100至200元，甚至幾十元，相信租戶可負擔。

「經濟狀況不明朗 影響有限」 羅認為，經濟狀況不明朗，對公屋住戶影響有限；又指現時多個行業都有招聘困難，不能只看到資本及投資市場不景氣，就簡單地認為市民的收入大跌。

打擊濫用公屋方面，羅淑佩稱，署方去年發出8.8萬份資產申報表，迄今只有120份未收回，當中有5.5萬份已與土地註冊處配對，發現有100多宗在本地擁有住宅物業而無申報，加上部分住戶自行交回，現已收回約400個單位。

她續稱，房屋署今年4月將展開第二期申報，對象是已住滿10年並被納入富戶計劃的約25萬戶，他們需申報入息、資產、有無本地物業、居住情況等，署方如發現有可疑會抽樣檢查。她又坦言，檢視海外物業有難度，有時雖去信其他國家確認卻未必有回覆，正向銀行業及保險業請教可行措施。

政府早前承諾，2026/27年度可縮短公屋輪候時間至4.5年，惟公屋輪候時間再見回升。羅淑佩重申，建屋十年長策是「頭輕尾重」，頭5年建屋量少，後5年會有大量落成，長遠而言有信心達到指標，惟短期內輪候時間會有波動。她又稱，若願意選擇入住新界區，其輪候時間相對短，例如2022/23年皇后山入伙後，將平均數拉低，相反很多人申請市區單位，或要等收回的單位，例如在2023年因購入居屋交回9,000單位，可供輪候市區的人士入住，此消彼長下就又會拉高輪候時間。

謀加到盡 政界轟言論離地 政界人士莫建成表示，公屋租金加到上限10%的說法十分離譜，因過去兩年一般市民的薪金加幅也沒有10%，而未來一年香港經濟狀況仍相當不穩，不少僱員有機會面對凍薪裁員，直接斥羅淑佩的言論非常「離地」。

莫又強調，房委會應檢討加租機制，不應集中計算住戶收入，亦應多加考慮通脹及家庭開支，不要每次租金調整都是「有加無減」。

公屋聯會總幹事招國偉指，近期本港經濟疲弱，加租會增加公屋住戶經濟壓力；而上一次檢討公屋租金，曾出現公屋住戶整體入息增加，但沒有加租的情況。招建議，本月底發表的《財政預算案》中，當局可為公屋住戶代繳一個月租金，或推出其他寬免措施。