一帶一路專員：新興市場對港興趣趨增

【本報訊】香港經濟要尋找新出路，「一帶一路」專員何力治認為，本港在一帶一路沿線國家的貿易總額正不斷上升，商品貿易總額每年增長超過7%，不少沿線國家企業來港發展或開設區域總部，港企於沿線國家的投資亦增加，展望未來，今年當局計劃將「一帶一路」高峰論壇「做深」、「做闊」，也會首次舉行「一帶一路」節，期望可以「一帶一路」為主題作文化、體育、旅遊及飲食活動，也會跟不同文化和體育機構合作，舉辦「一帶一路」活動。

港主打開拓東盟市場 何力治昨日接受電子媒體訪問，談到「一帶一路」倡議提出逾10年，未來「一帶一路」工作一定要做得精準，才可看到階段性成效。香港在這場經濟大局戰役中，主打馬來西亞、泰國等東盟及中東市場，另一方面亦看到北非等新興市場對香港的興趣愈來愈高，希望來香港辦盛事、會議、做生意或尋找合作夥伴。

何相信，未來會有其他地區新興市場，對香港作為「一帶一路」樞紐感興趣。他認為香港作為樞紐角色，能吸引內地企業和「一帶一路」沿線國家企業來港開設辦公室，在香港融資及請人，利用香港平台到處走。他指本港的優勢在於綠色金融、綠色專業服務，以及綠色科技等。