觀塘新春夜市結束 累計80萬人次入場

【本報訊】前日（16日）是農曆年初七人日，為期23日的「龍騰觀塘新春夜市」18區日夜都繽紛亦圓滿結束，並且舉辦了閉幕典禮，累計入場人次接近80萬人，相信有助提振本地經濟。

閉幕禮上，主禮嘉賓寫下祝福語句，在許願板上掛上「祝福香港」心意卡，祝福市民安居樂業。觀塘區議會提振地區經濟專責工作小組成員柯創盛表示，由上月25日起一連23日，在觀塘市中心自由空間舉行的龍騰觀塘新春夜市相當成功，吸引到人流，有效提振地區經濟。

稱與花市無重疊 反旺人流 今年龍騰觀塘新春夜市有逾80個攤檔擺賣熟食、乾貨、花卉及香港製造的食品及產品等，樣樣俱全，達到預期效果，尤其是熟食檔生意甚佳，而花市及夜市兩邊同步宣傳，兩者並無重疊及出現競爭，反而有不少市民行完觀塘花市後都會順道再往龍騰觀塘新春夜市逛逛，人流暢旺下，更帶動了周邊商舖店販的生意，檔主都十分開心。

他指，周邊的商戶反映，市民普遍支持活動進行，以及希望下次能參與。他期望未來再舉辦類似活動時，政府能加快夜市的籌備過程。