風速超承受上限 中環巨心「稍作休息」

「Chubby Hearts Hong Kong」自情人節起展出。

【本報訊】由香港設計中心策展的公共設計及藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」，自情人節（14日）起展出，至周六（24日）元宵節為止，期間更會在各區快閃。不過，中環皇后像廣場花園的巨型紅心現場昨日受風速影響，而不見「心」蹤，令不少市民及旅客為之失望。而巨型紅心裝置首3日參觀總人次超過20萬，其中遊客人數比例佔20%以上。

昂坪市集快閃紅心 與大佛同場 主辦方昨在社交平台表示，由於中環皇后像廣場花園現場的風速，已超出12米直徑紅心設計裝置承受上限，為確保公眾安全，巨型紅心需「稍作休息」，將在天氣穩定後再與大家見面。主辦方昨日特別安排兩個直徑3米的Chubby Hearts同場出現，以安撫失望的市民。此外，主辦方昨亦公布，快閃紅心Pop-up在大嶼山昂坪市集限時展出，吸引不少想打卡的市民到場，更拍下天壇大佛與「紅心」的佛心場面。

主辦方重申，戶外飄浮裝置會受風勢及天雨影響，由於安全原因，每日在正常情況下限定6至8小時展出，並在裝置四周設有清空範圍。確實的展示天數和時間可能會因應實際天氣狀況而有所不同，建議參觀者前往裝置前留意其社交平台的最新消息。