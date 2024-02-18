谷客南下 商增個人遊城市數目
【本報訊】港人北上消費成風，導致本港新春長假期間「北上多、南下少」，出入境逆差大。當局表示，目前正與內地商討如何增加個人遊城市數目，以及研究「一簽多行」措施，首批個人遊城市多是內地一線城市，亦歡迎開放二、三線城市。
恒常化通宵過關嘥資源
內地旅客來港政策十多年保持不變，現時有49個內地城市的居民可以個人身份個人遊來港。當局表示，正與內地商討增加城市數目，首批城市是內地一線城市，但二、三線城市亦發展迅速，歡迎開放有關地方居民個人遊來港，又形容希望盡快落實相關安排，但並非港府自身能決定。
對於農曆新年期間部分口岸實施特別通關安排，當局表示，整體出入境暢通，長假期間共有超過392萬出入境人次，其中訪港內地客佔65萬人次，較疫情前2018年的64萬人次有增長。對於恒常化通宵開放口岸，當局強調不能每日都通宵通關，否則會浪費資源，要視乎實際需要精準安排，日後會留意大時大節，特別是大型活動，並與內地配合交通接駁。
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