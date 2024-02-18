谷客南下 商增個人遊城市數目

【本報訊】港人北上消費成風，導致本港新春長假期間「北上多、南下少」，出入境逆差大。當局表示，目前正與內地商討如何增加個人遊城市數目，以及研究「一簽多行」措施，首批個人遊城市多是內地一線城市，亦歡迎開放二、三線城市。

恒常化通宵過關嘥資源

內地旅客來港政策十多年保持不變，現時有49個內地城市的居民可以個人身份個人遊來港。當局表示，正與內地商討增加城市數目，首批城市是內地一線城市，但二、三線城市亦發展迅速，歡迎開放有關地方居民個人遊來港，又形容希望盡快落實相關安排，但並非港府自身能決定。