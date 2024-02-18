新春消費市道不振 港吸引力跌恐主因

人流多北上少南下 促增免稅額招內地客 農曆新年長假期4天累計超過392萬人次出入境，當中有132萬港人在4天假期中出境，當中以北上團聚及消費者為主。來自飲食界、零售業的議員昨不約而同指，剛過去的農曆新年假期，本地消費淡靜，由於入境旅遊及居民本地消費均沒有突出表現，不少商場人流疏落，北區一帶店舖大吹淡風。擔憂上述現象的核心問題是香港吸引力下降，恐進一步拖累消費，建議當局推出更多政策振興市道的措施，包括盡早落實「一簽多行」、上調內地旅客免稅額等。

年卅晚商場冷清 員工比客人多 根據出入境人次統計，年初一至四（10至13日）4日公眾假期中，約有132萬人次香港居民出境，入境本港的內地及其他訪客則只有約74.6萬人次；若加上年卅（9日）的數據計算，兩項數據相差更大，港人出境超過165萬人次，內地及其他訪客入境僅約84萬人次，北上與南下的人次差距漸大。

議員張宇人昨日出席一個電子媒體節目時表示，今年較多市民北上過年，粉嶺、上水、屯門及其他舊區的食肆，新春期間生意一般，雖然尖沙咀等旺區的餐飲生意不錯，但是商場零售店舖仍人流疏落。他憶述自己於年卅晚到尖沙咀一個大型商場用膳，店舖內員工比客人多，雪糕店、飲品店等店舖的顧客亦不多，只有食肆有客人，張宇人直言，連商場停車場有三成空位，情況「令人擔心」。

張宇人認為，蘭桂坊生意「逆市上升」，主要原因是在大灣區找不到相似氣氛，但本港租金及食材成本始終難與深圳競爭，中式飲食尤甚，呼籲業界擴充業務、開新舖要小心評估。他續指，現時業界申請輸入的外勞正陸續到港，但未趕及去年底的旅遊旺季投入工作，整體復甦亦取決於航空運力恢復速度，希望當局可豁免僱主在本地連續招聘4星期仍未能增補人手的要求，加快招聘速度。

成本超內地 港店龐大經營壓力 另一議員邵家輝亦指，新春期間化妝品、珠寶首飾等貨品銷情不錯，但其他商品銷情一般，整體銷售量比起2018年仍減少逾一成。他強調，部分售賣非奢侈品商戶面對龐大經營壓力，促即將發表的財政預算案為中小微企豁免牌照等費用，減輕經營壓力。

旅遊界議員姚柏良則指，年初一至初八（10至17日）入境團超過2,000團，新春旅遊算是「開了紅盤」，但新春假期的出境遊套票銷售較疲弱，與疫情前仍有距離。他指，希望特區政府與內地商討便利旅客措施，包括盡早與廣東省城市落實一簽多行，並爭取中央將內地旅客免稅額由現時每人5,000元上調至10萬元人民幣。