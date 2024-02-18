滑翔傘嚴重事故 過去6年奪3命

【本報訊】近年本港屢次發生滑翔傘嚴重事故，當中多宗有人死亡。最嚴重的一宗事故是2018年7月於大嶼山發生，商人鍾旭華於事發當日下午從南大嶼山郊野公園東滑翔傘活動場地起飛，隨後失去蹤影，跨部門搜救隊伍展開救援，5日後才在大東山東北面一處陡峭斜坡上被發現，當時鍾已全身多處骨折，送院後證實死亡。民航意外調查機構的調查報告指，釀成這次致命事故的原因或是飛行員在天氣迅速惡化下、無法有效控制滑翔傘，導致滑翔傘撞擊地面，飛行員因此身體多處受傷。

此外，2023年及2021年亦有兩宗奪命滑翔傘事故。去年2月15日，一名遊艇商人於龍歧山出發，原定飛行至浪茄灣沙灘降落，惟飛行途中失去上升條件，連人帶傘墜落浪茄灣海面，飛行員被困在距離沙灘岸邊約60米的大海中且遇溺，送院後證實死亡。

多涉失控撞擊地面 而2021年12月23日，一名飛行員從石澳龍脊的滑翔傘活動區起飛，原計劃降落在香港島東南部的石澳後灘泳灘，惟起飛後不久被發現降落並被困在香港島打爛埕頂山西面的灌木叢中，送院後證實死亡，意外調查報告指意外原因或是飛行員失去對滑翔傘的控制，導致滑翔傘撞擊地面，造成飛行員頸部受傷。

一名男子在石澳龍脊玩滑翔傘遇險，送院不治。 近年本港涉滑翔傘的嚴重事故